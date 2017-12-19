В Нацбанке предполагают дальнейшее повышение учетной ставки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Если Национальный банк и в дальнейшем будет видеть риски для достижения инфляционных целей, то вполне вероятно, что учетная ставка будет повышаться. Об этом заявил и.о. председателя Национального банка Украины Яков Смолий в ходе итогового совещания, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"После длительного цикла смягчения монетарной политики Национальный банк был вынужден повысить учетную ставку до 14.5%. Такое решение в октябре и декабре базировалось на ряде факторов и было вполне обоснованным. Если и в дальнейшем регулятор будет видеть риски для достижения инфляционных целей, вполне возможно дальнейшее повышение учетной ставки," - отметил Смолый.
В то же время, как добавил он, решение НБУ о поднятии ставки в октябре и декабре не должны влиять на долгосрочную тенденцию к снижению процентных ставок.
Напомним, правление Нацбанка приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года.