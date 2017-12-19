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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 87281 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100177 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100598 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113608 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102405 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105421 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112336 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Нацбанке предполагают дальнейшее повышение учетной ставки

В Нацбанке предполагают дальнейшее повышение учетной ставки

Киев  •  УНН

 • 12152 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Если Национальный банк и в дальнейшем будет видеть риски для достижения инфляционных целей, то вполне вероятно, что учетная ставка будет повышаться. Об этом заявил и.о. председателя Национального банка Украины Яков Смолий в ходе итогового совещания, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"После длительного цикла смягчения монетарной политики Национальный банк был вынужден повысить учетную ставку до 14.5%. Такое решение в октябре и декабре базировалось на ряде факторов и было вполне обоснованным. Если и в дальнейшем регулятор будет видеть риски для достижения инфляционных целей, вполне возможно дальнейшее повышение учетной ставки," - отметил Смолый.

В то же время, как добавил он, решение НБУ о поднятии ставки в октябре и декабре не должны влиять на долгосрочную тенденцию к снижению процентных ставок.

Напомним, правление Нацбанка приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года.

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