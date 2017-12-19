У Нацбанку припускають подальше підвищення облікової ставки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Якщо Національний банк й надалі вбачатиме ризики для досягнення інфляційних цілей, то цілком імовірно, що облікова ставка буде підвищуватись. Про це заявив в. о. голови Національного банку України Яків Смолій у ході підсумкової наради, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
“Після тривалого циклу пом’якшення монетарної політики Національний банк був змушений підвищити облікову ставку до 14.5%. Таке рішення у жовтні та грудні базувалось на низці факторів і було цілком обґрунтованим. Якщо й надалі регулятор вбачатиме ризики для досягнення інфляційних цілей, цілком можливе подальше підвищення облікової ставки”, − зауважив Смолій.
Водночас, як додав він, рішення НБУ щодо підняття ставки у жовтні та грудні не мають впливати на довгострокову тенденцію до зниження відсоткових ставок.
Нагадаємо, правління Нацбанку прийняло рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних з 15 грудня 2017 року.