«У нас есть готовые сценарии, нужно договориться": Латвия предлагает альтернативу НАТО для безопасности Украины
Киев • УНН
Премьер Латвии Эвика Силиня предложила создать коалицию балтийских и скандинавских стран как альтернативу миссии НАТО в Украине. По ее словам, у них уже есть готовые сценарии для совместных переговоров.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня, в своем интервью для TV3 Latvia, прокомментировала переговоры о европейской безопасности для Украины, предложив присоединение балтийских и скандинавских стран к коалиции государств, как возможную альтернативу совместной миссии НАТО.
Передает УНН со ссылкой на TV3 Group.
До сих пор миротворческая деятельность в Украине рассматривалась как совместная миссия НАТО, однако необходимо подготовить сценарии и для альтернативного европейского предложения, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в телеразговоре на TV3 Latvia.
Пока что Латвия была готова сделать это в рамках НАТО, но если это нужно сделать только в рамках Европейского Союза, тогда «все должны договориться».
Ключевой вопрос по мнению чиновницы: что нужно, и как формировать «своеобразную коалицию стран», которые способны, способны и хотят обеспечить мир в Украине.
Надо поговорить о том, делается ли это и какой будет законодательная база, потому что до сих пор мы все воспринимали это как совместную миссию НАТО
По словам Эвики Силиня, Балтийский и Скандинавский регионы тесно координируют свои действия и готовы к этому.
Сегодня мы будем говорить о нашем предложении для совместных переговоров.
У нас есть готовые сценарии, но мы должны договориться об этих больших рамках
Она добавила, что Латвия не предложит на этих мирных переговорах ничего, чего не хотела бы сама Украина.
Напомним,
Президент Украины провел телефонный разговор с французским лидером после экстренной встречи в Париже. Стороны согласились, что Украине нужны надежные гарантии безопасности, а не хрупкое прекращение огня.
Трамп поддерживает размещение военного контингента в Украине. Главное, чтобы был мир или перемирие18.02.25, 23:55 • 27510 просмотров