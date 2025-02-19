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«У нас есть готовые сценарии, нужно договориться": Латвия предлагает альтернативу НАТО для безопасности Украины

Киев  •  УНН

 • 3849 просмотра

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Премьер Латвии Эвика Силиня предложила создать коалицию балтийских и скандинавских стран как альтернативу миссии НАТО в Украине. По ее словам, у них уже есть готовые сценарии для совместных переговоров.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня, в своем интервью для TV3 Latvia, прокомментировала переговоры о европейской безопасности для Украины, предложив присоединение балтийских и скандинавских стран к коалиции государств, как возможную альтернативу совместной миссии НАТО.

Передает УНН со ссылкой на TV3 Group.

До сих пор миротворческая деятельность в Украине рассматривалась как совместная миссия НАТО, однако необходимо подготовить сценарии  и для альтернативного европейского предложения, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в телеразговоре на TV3 Latvia.

Пока что Латвия была готова сделать это в рамках НАТО, но если это нужно сделать только в рамках Европейского Союза, тогда «все должны договориться». 

Ключевой вопрос по мнению чиновницы:  что нужно, и как формировать «своеобразную коалицию стран», которые способны, способны и хотят обеспечить мир в Украине.

Надо поговорить о том, делается ли это и какой будет законодательная база, потому что до сих пор мы все воспринимали это как совместную миссию НАТО

- предложила Силиня.

По словам Эвики Силиня, Балтийский и Скандинавский регионы тесно координируют свои действия и готовы к этому.

Сегодня мы будем говорить о нашем предложении для совместных переговоров. 
У нас есть готовые сценарии, но мы должны договориться об этих больших рамках

- отметила Силиня.

Она добавила, что Латвия не предложит на этих мирных переговорах ничего, чего не хотела бы сама Украина.

Напомним,

Президент Украины провел телефонный разговор с французским лидером после экстренной встречи в Париже. Стороны согласились, что Украине нужны надежные гарантии безопасности, а не хрупкое прекращение огня.

Трамп поддерживает размещение военного контингента в Украине. Главное, чтобы был мир или перемирие18.02.25, 23:55 • 27510 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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