В НАН прогнозируют снижение заболеваемости COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В течение последней недели в Украине наблюдается уверенное затухание количества новых обнаружений, однако снизилась также интенсивность тестирования. Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине в период с 20 апреля по 4 мая от НАН Украины, передает УНН.
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“В течение последней недели обнаруженная заболеваемость ускорила снижение. Число случаев болезни за неделю уменьшилось на 14% после снижения на 2% неделю назад. Число новых госпитализаций по данным Meddata также снизилось более чем на 10%. В то же время, число новых летальных случаев сократилось менее чем на 5% и продолжает, в общем, находиться на плато”, — говорится в материалах.
Детали
В то же время, по данным ученых, синхронно со снижением числа случаев болезни снизилась также интенсивность тестирования.
Так, число проведенных за последнюю неделю ПЦР-тестов, вклад которых в выявление случаев болезни является ключевым, упало на 12%.
Отмечается однако, что несмотря на существенное снижение числа ПЦР-тестов, выполненных в течение последней недели, число положительных результатов снизилось еще больше — на 21%, что обеспечило снижение позитивности по образцам с 32,4% до 29,1%.
“За неизменного протокола выявления больных это, вероятно, означает, что число новых случаев болезни в ближайшие дни ускорит падение”, — считают в НАН.
Дополнение
По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,974 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 апреля, — 12 тысяч, больше всего с начала недели. Летальных случаев за сутки — 429. В то же время выздоровевших второй день подряд больше, чем заболевших.