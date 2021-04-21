У НАН прогнозують зниження захворюваності на COVID-19

Цитата

“Протягом останнього тижня виявлена захворюваність прискорила зниження. Число випадків хвороби за тиждень зменшилось на 14% після зниження на 2% тиждень тому. Число нових госпіталізацій за даними Meddata також знизилося на понад 10%. Водночас, число нових летальних випадків скоротилося менш ніж на 5% та продовжує, загалом, перебувати на плато”, — йдеться в матеріалах.

Деталі

У той же час, за даними науковців, синхронно зі зниженням числа випадків хвороби знизилася також інтенсивність тестування.

Так, число проведених за останній тиждень ПЛР-тестів, внесок яких у виявлення випадків хвороби є ключовим, впало на 12%.

Зазначається однак, що попри суттєве зниження числа ПЛР-тестів, виконаних протягом останнього тижня, число позитивних результатів знизилося ще більше — на 21%, що забезпечило зниження позитивності за зразками з 32,4% до 29,1%.

“За незмінного протоколу виявлення хворих це, ймовірно, означає, що число нових випадків хвороби у найближчі дні прискорить падіння”, — вважають у НАН.

Доповнення

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,974 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 квітня, — 12 тисяч, найбільше з початку тижня. Летальних випадків за добу — 429. Водночас одужалих другий день поспіль більше, ніж захворілих.