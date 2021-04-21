В Україні вже 1,974 млн випадків COVID-19, за добу - 12 162

КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,974 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 квітня, - 12 тисяч, найбільше з початку тижня. Летальних випадків за добу - 429. Водночас одужалих другий день поспіль більше, ніж захворілих. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.