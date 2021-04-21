В Україні вже 1,974 млн випадків COVID-19, за добу - 12 162
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,974 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 квітня, - 12 тисяч, найбільше з початку тижня. Летальних випадків за добу - 429. Водночас одужалих другий день поспіль більше, ніж захворілих. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"12 162 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 квітня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 4 411 осіб;
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- летальних випадків – 429;
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- одужало – 14 720 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 109 007 (зокрема методом ПЛР – 46 746, методом ІФА – 17 235, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 026).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 1 974 118 осіб;
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- одужало – 1 514 472 особи;
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- летальних випадків – 40 796;
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- проведено ПЛР-тестувань – 9 042 785.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 532 дитини та 326 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.
При цьому за минулу добу 15 042 людини щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 269 мобільними бригадами з імунізації та 462 пунктами щеплення.
Загалом 477 833 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 477 831 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 18 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 478 370 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
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- місто Київ – 965 випадків/ 1 650 щеплень;
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- Вінницька область – 327 випадків/ 473 щеплення;
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- Волинська область – 382 випадки/ 592 щеплення;
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- Дніпропетровська область – 771 випадок/ 981 щеплення;
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- Донецька область – 735 випадків/ 575 щеплень;
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- Житомирська область – 276 випадків/ 396 щеплень;
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- Закарпатська – 104 випадки/ 560 щеплень;
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- Запорізька область – 845 випадків/ 822 щеплення;
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- Івано-Франківська область – 106 випадків/ 466 щеплень;
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- Київська область – 881 випадок/ 683 щеплення;
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- Кіровоградська область – 126 випадків/ 181 щеплення;
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- Луганська область – 336 випадків/ 194 щеплення;
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- Львівська область – 492 випадки/ 1 576 щеплень;
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- Миколаївська область – 397 випадків/ 355 щеплень;
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- Одеська область – 769 випадків/ 900 щеплень;
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- Полтавська область – 539 випадків/ 335 щеплень;
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- Рівненська область – 616 випадків/ 485 щеплень;
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- Сумська область – 437 випадків/ 499 щеплень;
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- Тернопільська область – 269 випадків/ 339 щеплень;
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- Харківська область – 938 випадків/ 644 щеплення;
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- Херсонська область – 171 випадок/ 411 щеплень;
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- Хмельницька область – 717 випадків/ 715 щеплень;
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- Черкаська область – 622 випадки/ 364 щеплення;
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- Чернівецька область – 202 випадки/ 498 щеплень;
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- Чернігівська область – 139 випадків/ 348 щеплень.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.