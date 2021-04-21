В Украине уже 1,974 млн случаев COVID-19, за сутки - 12 162
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,974 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 апреля, - 12 тысяч, больше всего с начала недели. Летальных случаев за сутки - 429. В то же время выздоровевших второй день подряд больше, чем заболевших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"12 162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 21 апреля 2021 года", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 4411 человек;
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- летальных случаев - 429;
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- выздоровели - 14 720 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 109 007 (в том числе методом ПЦР - 46 746, методом ИФА - 17 235, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45 026).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 1 974 118 человек;
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- выздоровели - 1 514 472 лица;
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- летальных исходов - 40 796;
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- проведено ПЦР-тестов - 9 042 785.
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Детали
В частности, за минувшие сутки заболели 532 ребенка и 326 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.
При этом за прошедшие сутки 15 042 человека привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 269 мобильными бригадами по иммунизации и 462 пунктами прививки.
В общем 477 833 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 477 831 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 18 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 478 370 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
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- Киев - 965 случаев / 1650 прививок;
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- Винницкая область - 327 случаев / 473 прививки;
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- Волынская область - 382 случая / 592 прививки;
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- Днепропетровская область - 771 случай / 981 прививки;
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- Донецкая область - 735 случаев / 575 прививок;
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- Житомирская область - 276 случаев / 396 прививок;
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- Закарпатская - 104 случая / 560 прививок;
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- Запорожская область - 845 случаев / 822 прививки;
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- Ивано-Франковская область - 106 случаев / 466 прививок;
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- Киевская область - 881 случай / 683 прививки;
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- Кировоградская область - 126 случаев / 181 прививки;
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- Луганская область - 336 случаев / 194 прививки;
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- Львовская область - 492 случая / 1576 прививок;
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- Николаевская область - 397 случаев / 355 прививок;
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- Одесская область - 769 случаев / 900 прививок;
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- Полтавская область - 539 случаев / 335 прививок;
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- Ровенская область - 616 случаев / 485 прививок;
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- Сумская область - 437 случаев / 499 прививок;
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- Тернопольская область - 269 случаев / 339 прививок;
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- Харьковская область - 938 случаев / 644 прививки;
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- Херсонская область - 171 случай / 411 прививок;
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- Хмельницкая область - 717 случаев / 715 прививок;
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- Черкасская область - 622 случая / 364 прививки;
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- Черновицкая область - 202 случая / 498 прививок;
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- Черниговская область - 139 случаев / 348 прививок.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.