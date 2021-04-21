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В Украине уже 1,974 млн случаев COVID-19, за сутки - 12 162

В Украине уже 1,974 млн случаев COVID-19, за сутки - 12 162

Киев  •  УНН

 • 16676 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,974 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 апреля, - 12 тысяч, больше всего с начала недели. Летальных случаев за сутки - 429. В то же время выздоровевших второй день подряд больше, чем заболевших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

"12 162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 21 апреля 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 4411 человек;
  • летальных случаев - 429;
  • выздоровели - 14 720 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 109 007 (в том числе методом ПЦР - 46 746, методом ИФА - 17 235, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45 026).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 974 118 человек;
  • выздоровели - 1 514 472 лица;
  • летальных исходов - 40 796;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 042 785.

Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 532 ребенка и 326 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

При этом за прошедшие сутки 15 042 человека привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 269 мобильными бригадами по иммунизации и 462 пунктами прививки.

В общем 477 833 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 477 831 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 18 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 478 370 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • Киев - 965 случаев / 1650 прививок;
  • Винницкая область - 327 случаев / 473 прививки;
  • Волынская область - 382 случая / 592 прививки;
  • Днепропетровская область - 771 случай / 981 прививки;
  • Донецкая область - 735 случаев / 575 прививок;
  • Житомирская область - 276 случаев / 396 прививок;
  • Закарпатская - 104 случая / 560 прививок;
  • Запорожская область - 845 случаев / 822 прививки;
  • Ивано-Франковская область - 106 случаев / 466 прививок;
  • Киевская область - 881 случай / 683 прививки;
  • Кировоградская область - 126 случаев / 181 прививки;
  • Луганская область - 336 случаев / 194 прививки;
  • Львовская область - 492 случая / 1576 прививок;
  • Николаевская область - 397 случаев / 355 прививок;
  • Одесская область - 769 случаев / 900 прививок;
  • Полтавская область - 539 случаев / 335 прививок;
  • Ровенская область - 616 случаев / 485 прививок;
  • Сумская область - 437 случаев / 499 прививок;
  • Тернопольская область - 269 случаев / 339 прививок;
  • Харьковская область - 938 случаев / 644 прививки;
  • Херсонская область - 171 случай / 411 прививок;
  • Хмельницкая область - 717 случаев / 715 прививок;
  • Черкасская область - 622 случая / 364 прививки;
  • Черновицкая область - 202 случая / 498 прививок;
  • Черниговская область - 139 случаев / 348 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

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