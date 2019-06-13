В "Нафтогазе" выразили сожаление, что трехсторонние газовые переговоры отложили до осени

"Мы приветствуем усилия со стороны Мароша Шевчовича, вице-президента Еврокомиссии, в рамках его визита в РФ договориться о следующей встрече между Украиной, ЕС и РФ для обсуждения транзита газа после 2019 года.

К сожалению, как мы слышим, эта трехсторонняя встреча вновь откладывается. Ее не будет ни в июне, ни в июле, ни в августе. И только в сентябре РФ будет готова обсуждать время следующей встречи", - написал Витренко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сложно не заметить, что российская сторона теперь якобы ждет формирования нового правительства в Украине по результатам парламентских выборов. Но похожая ситуация была и с президентскими выборами, которые они использовали в качестве оправдания переноса трехсторонних встреч.

"На самом деле причина очевидна - после того как Украина и ЕС заняли консолидированную позицию, что транзит через Украину должен осуществляться по справедливым европейским правилам, для РФ эти переговоры стали неинтересными. Похоже, что РФ ждет "переговорщиков", которые будут сдавать интересы Украины, а не договариваться о цивилизованных и справедливых правилах для всех сторон", - отметил Витренко.

Напомним, глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем заявил, что Россия и Еврокомиссия договорились в сентябре обсудить дату проведения трехсторонних переговоров по транзиту газа (Украина-Россия-ЕС).