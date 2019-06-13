У "Нафтогазі" висловили жаль, що тристоронні газові переговори відклали до осені
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У НАК “Нафтогаз України” висловили жаль, що тристоронні переговори щодо транзиту газу у форматі Україна-ЄС-Росія відкладаються до осені. Як припустив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко, схоже, що РФ чекає “переговорників”, які будуть здавати інтереси України, передає УНН.
“Ми вітаємо зусилля з боку Мароша Шевчовича, Віце-президента Єврокомісії, в рамках його візиту до РФ домовитися про наступну зустріч між Україною, ЄС та РФ для обговорення транзиту газу після 2019 року.
На жаль, як ми чуємо, ця тристороння зустріч знову відкладається. ЇЇ не буде ні у червні, ні у липні, ні у серпні. І тільки у вересні російська буде готова обговорювати час наступної зустрічі”, — написав Вітренко на своїй сторінці у Facebook.
Він наголосив, що складно не помітити, що російська сторона тепер нібито чекає на формування нового уряду в Україні за результатами парламентських виборів. Але схожа ситуація була і з президентськими виборами, які вони використовували як виправдання перенесення тристоронніх зустрічей.
“Насправді ж причина є очевидною — після того як Україна і ЄС зайняли консолідовану позицію, що транзит через Україну має здійснюватися за справедливими європейськими правилами, для РФ ці переговори стали нецікавими. Виглядає так, що РФ чекає „переговорників“, які будуть здавати інтереси України, а не домовлятися про цивілізовані та справедливі правила для всіх сторін”, — зазначив Вітренко.
Нагадаємо, глава Міненерго РФ Олександр Новак за підсумками переговорів із заступником голови Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем заявив, що Росія і Єврокомісія домовилися у вересні обговорити дату проведення тристоронніх переговорів щодо транзиту газу (Україна-Росія-ЄС).