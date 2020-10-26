В Нафтогазе советуют готовиться к дальнейшему повышению цен на газ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Группа Нафтогаз прогнозирует, что с началом отопительного сезона - в ноябре-декабре - стоит ожидать дальнейшего подорожания газа. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter, передает УНН.
"Постепенно начинается отопительный сезон, а с ним растет спрос на газ. В ноябре-декабре следует ожидать дальнейшего подорожания газа. Но значительные запасы в хранилищах Украины и Европы удержат цены от стремительного роста", - указали в Нафтогазе.
Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал октябрьскую цену газа для производителей тепла - 5374,1 грн за 1 тыс. куб. м, что почти на четверть больше по сравнению с месяцем ранее.
Решение в компании объяснили тем, что котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26% из-за повышения спроса.
Постепенно начинается отопительный сезон, а с ним растет спрос на газ.
В ноябре-декабре следует ожидать дальнейшего подорожания газу.Але значительные запасы в хранилищах Украины и Европы удержат цены от стремительного роста.
О цене для производителей тепла- https://t.co/JydDPKNqLr pic.twitter.com/ihSMIRnp0Y