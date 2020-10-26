У Нафтогазі кажуть готуватися до подальшого підвищення цін на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Група Нафтогаз прогнозує, що з початком опалювального сезону - у листопаді-грудні - варто очікувати подальшого подорожчання газу. Про це йдеться у повідомленні компанії у Twitter, передає УНН.
"Поступово розпочинається опалювальний сезон, а з ним зростає попит на газ. У листопаді-грудні варто очікувати подальшого подорожчання газу. Але значні запаси у сховищах України та Європи утримають ціни від стрімкого зростання", - вказали у Нафтогазі.
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" оприлюднив жовтневу ціну газу для виробників тепла - 5374,1 грн за 1 тис. куб. м, що майже на чверть більше проти місяця раніше.
Рішення у компанії пояснили тим, що котирування на природний газ у Європі зросли у порівнянні з вересневими цінами на 26% через підвищення попиту.
Поступово розпочинається опалювальний сезон, а з ним зростає попит на газ.
У листопаді-грудні варто очікувати подальшого подорожчання газу.Але значні запаси у сховищах України та Європи утримають ціни від стрімкого зростання.
Про ціну для виробників тепла- https://t.co/JydDPKNqLr pic.twitter.com/ihSMIRnp0Y