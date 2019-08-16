В НАБУ не исключают, что сумма ущерба по делу "Роттердама" будет больше
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины будет проводить дополнительные исследования по убыткам по делу “Роттердама”. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в эфире Украинского радио, передает УНН.
По его словам вопрос исчисления убытков не входит в компетенцию ни прокурора, ни детективов согласно законодательству.
“Долгое время мы не могли получить заключение экспертизы, поэтому объявление подозрения постоянно откладывалось, хотя и была проведена большая работа. Сейчас мы будем проводить дополнительные исследования, так как этим выводом экспертизы не охвачен весь период действия формулы. Не исключается, что сумма убытков будет еще больше”, — сказал Сытник.
Напомним, в уголовном производстве “Роттердам+” подозрения еще никому не вручались , дело расследуется по факту происшествия.