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6 марта, 19:19 • 125482 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135788 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины будет проводить дополнительные исследования по убыткам по делу “Роттердама”. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в эфире Украинского радио, передает УНН.

По его словам вопрос исчисления убытков не входит в компетенцию ни прокурора, ни детективов согласно законодательству.

“Долгое время мы не могли получить заключение экспертизы, поэтому объявление подозрения постоянно откладывалось, хотя и была проведена большая работа. Сейчас мы будем проводить дополнительные исследования, так как этим выводом экспертизы не охвачен весь период действия формулы. Не исключается, что сумма убытков будет еще больше”, — сказал Сытник.

Напомним, в уголовном производстве “Роттердам+” подозрения еще никому не вручались , дело расследуется по факту происшествия.

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