У НАБУ не виключають, що сума збитків у справі "Ротердаму" буде більшою
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Національне антикорупційне бюро України буде проводити додаткові дослідження щодо збитків по справі “Ротердаму”. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в ефірі Українського радіо, передає УНН.
За його словами питання обчислення збитків не входить в компетенцію ані прокурора, ані детективів згідно законодавства.
“Тривалий час ми не могли отримати висновок експертизи, тому оголошення підозри постійно відкладалось, хоча й була проведена велика робота. Зараз ми будемо проводити додаткові дослідження, бо цим висновком експертизи не охоплений весь період дії формули. Не виключається, що сума збитків буде ще більшою”, — сказав Ситник.
Нагадаємо, у кримінальному провадженні “Ротердам+” підозри ще нікому не вручалися, справа розслідується за фактом події.