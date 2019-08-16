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У НАБУ не виключають, що сума збитків у справі "Ротердаму" буде більшою

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Національне антикорупційне бюро України буде проводити додаткові дослідження щодо збитків по справі “Ротердаму”. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в ефірі Українського радіо, передає УНН.

За його словами питання обчислення збитків не входить в компетенцію ані прокурора, ані детективів згідно законодавства.

“Тривалий час ми не могли отримати висновок експертизи, тому оголошення підозри постійно відкладалось, хоча й була проведена велика робота. Зараз ми будемо проводити додаткові дослідження, бо цим висновком експертизи не охоплений весь період дії формули. Не виключається, що сума збитків буде ще більшою”, — сказав Ситник.

Нагадаємо, у кримінальному провадженні “Ротердам+” підозри ще нікому не вручалися, справа розслідується за фактом події.

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