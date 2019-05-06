В МИД заявили о пострадавшей украинке в авиакатастрофе в Шереметьево

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 101058 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103909 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105523 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 129428 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 113058 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138755 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144795 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130222 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130294 просмотра

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В МИД заявили о пострадавшей украинке в авиакатастрофе в Шереметьево

В МИД заявили о пострадавшей украинке в авиакатастрофе в Шереметьево

Киев  •  УНН

 • 64794 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Во время авиакатастрофы, произошедшей накануне в аэропорту Шереметьево в России, по предварительным данным, пострадала гражданка Украины. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"По предварительной информации, (в авиакатастрофе в Шереметьево - ред.) пострадала гражданка Украины", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время пострадавшая находится в больнице, ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщал УНН, самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В "Аэрофлоте" заявили о вспышке двигателя после посадки.

В СК РФ заявляли, что в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Следственный комитет России назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево - недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия.

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