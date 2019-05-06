В МИД заявили о пострадавшей украинке в авиакатастрофе в Шереметьево
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Во время авиакатастрофы, произошедшей накануне в аэропорту Шереметьево в России, по предварительным данным, пострадала гражданка Украины. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
"По предварительной информации, (в авиакатастрофе в Шереметьево - ред.) пострадала гражданка Украины", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время пострадавшая находится в больнице, ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
Как сообщал УНН, самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В "Аэрофлоте" заявили о вспышке двигателя после посадки.
В СК РФ заявляли, что в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Следственный комитет России назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево - недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия.