У МЗС заявили про постраждалу українку в авіакатастрофі у Шереметьєво
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Під час авіакатастрофи, що сталася напередодні в аеропорту Шереметьєво у Росії, за попередніми даними, постраждала громадянка України. Про це в коментарі УНН повідомив заступник директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.
"За попередньою інформацією, (в авіакатастрофі у Шереметьєво – ред.) постраждала громадянка України", - сказав співрозмовник агентства.
З його слів, наразі постраждала перебуває у лікарні, їй надається вся необхідна медична допомога.
Як повідомляв УНН, літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот" 5 травня здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. В "Аерофлоті" заявили про спалах двигуна після посадки.
У СК РФ заявляли, що в результаті катастрофи літака SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво загинула 41 людина. Слідчий комітет Росії назвав основні версії авіакатастрофи в Шереметьєво - недостатня кваліфікація пілотів і диспетчерів, несправність літака або несприятливі метеоумови.