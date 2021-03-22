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В МИД надеются на участие в "Крымской платформе" Управления ООН по правам человека

В МИД надеются на участие в "Крымской платформе" Управления ООН по правам человека

Киев  •  УНН

 • 13254 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар надеется, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) присоединится к украинской инициативе "Крымская платформа". Об этом она заявила на 46-й сессии ООН по правам человека 22 марта, сообщили в МИД Украины, передает УНН.

Цитата

“Эмине Джеппар привлекла внимание государств-членов ООН и УВКПЧ в украинской инициативы по созданию Крымской платформы как нового консультативного и координационного формата для деоккупации Крымского полуострова. Она выразила надежду на активное приобщение УВКПЧ к поддержке задач и целей платформы”, — говорится в сообщении.

Детали

В МИД добавили, что Джеппар заверила в готовности украинской стороны к дальнейшему активному сотрудничеству с УВКПЧ с целью обеспечения прав человека на всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ, а также “призвала правозащитные механизмы ООН усилить мониторинг преступлений Российской Федерации против прав человека в оккупированной части Донбасса”.

Что предшествовало

В Офисе президента ранее сообщили, что саммит украинской “Крымской платформы” должен состояться 23 августа 2021 года.

Ранее первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джеппар заявляла, что по итогам саммита “Крымской платформы” по деоккупации полуострова будет принята соответствующая декларация.

Дополнительно

“Крымская платформа” — это многоуровневая диалоговая платформа, ключевая цель которой — возвращение теме Крыма высокий порядок международного внимания. Саммит “Крымской платформы”, в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский создал Организационный комитет по подготовке учредительного саммита Крымской платформы, его возглавит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Франция планирует принять участие в учредительном саммите Крымской платформы и определит формат участия в зависимости от карантинных ограничений по состоянию на дату его проведения.

США выразили поддержку украинской инициативе “Крымская платформа” и призвали страны ООН присоединиться.

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