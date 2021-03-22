У МЗС сподіваються на участь у "Кримській платформі" Управління ООН з прав людини

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар сподівається, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) приєднається до української ініціативи “Кримська платформа”. Про це вона заявила на 46-й сесії ООН з прав людини 22 березня, повідомили у МЗС України, передає УНН.

Цитата

“Еміне Джеппар привернула увагу держав-членів ООН та УВКПЛ до української ініціативи зі створення Кримської платформи як нового консультативного та координаційного формату для деокупації Кримського півострова. Вона висловила сподівання на активне долучення УВКПЛ до підтримки завдань і цілей платформи”, — мовиться у повідомленні.

Деталі

У МЗС додали, що Джеппар запевнила у готовності української сторони до подальшої активної співпраці з УВКПЛ з метою забезпечення прав людини на всій території України у межах її міжнародно визнаних кордонів, а також “закликала правозахисні механізми ООН посилити моніторинг злочинів Російської Федерації проти прав людини в окупованій частині Донбасу”.

Що передувало

В Офісі президента раніше повідомили, що саміт української “Кримської платформи” має відбутися 23 серпня 2021 року.

Раніше перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар заявляла, що за підсумками саміту “Кримської платформи” з деокупації півострова буде ухвалена відповідна декларація.

Додатково

“Кримська платформа” — це багаторівнева діалогова платформа, ключова ціль якої — це повернення теми Криму на високий порядок міжнародної уваги. Саміт “Кримської платформи”, у якому запланована участь лідерів іноземних держав, відбудеться 23 серпня 2021 року.

26 лютого президент України Володимир Зеленський створив Організаційний комітет з підготовки установчого саміту Кримської платформи, його очолить міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Франція планує взяти участь в установчому саміті Кримської платформи, і визначить формат участі в залежності від карантинних обмежень станом на дату його проведення.

США висловили підтримку українській ініціативі “Кримська платформа” і закликали країни ООН приєднатися.

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