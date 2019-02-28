В МИД назвали заграничный избирательный участок-рекордсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Наибольшее количество украинских избирателей зарегистрировано на избирательном участке при посольстве Украины в Молдове. Об этом заявил журналистам директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает корреспондент УНН.
"У нас два участка есть только в одном заграничном дипломатическом учреждении - в генконсульстве Украины в Милане. Там огромное количество избирателей, поэтому так. Вообще наибольшее количество избирателей у нас на избирательном участке при посольстве Украины в Молдове - аж 53 тыс. избирателей, это один участок", - сказа Погорельцев.
Напомним, количество украинских избирателей за рубежом, на сегодня, составляет более 526 тыс. человек.
Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины в очередной раз подчеркнуло, что пять избирательных участков с территории Российской Федерации было ликвидировано для обеспечения безопасности украинских граждан, и рассказал о порядке включения в списки избирателей.