У МЗС назвали закордонну виборчу дільницю-рекордсмена

“У нас дві дільниці є тільки в одній закордонній дипломатичній установі — в генконсульстві України в Мілані. Там величезна кількість виборців, тому так. Взагалі найбільша кількість виборців у нас на виборчій дільниці при посольстві України у Молдові — аж 53 тисячі виборців, це одна дільниця”, — сказа Погорельцев.

Нагадаємо, кількість українських виборців за кордоном, станом на сьогодні, становить понад 526 тисяч осіб.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України вкотре підкреслило, що п’ять виборчих дільниць з території Російської Федерації було ліквідовано для гарантування безпеки українських громадян, та розповіло про порядок включення до списків виборців.