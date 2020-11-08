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В МВД рассказали подробности о нападающем с ножом в Кривом Роге: хотел убить 15 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Нападающим с ножом, который убил двух человек и ранил еще восьмерых в Кривом Роге, оказался 29-летний местный житель. Убить людей ему приказал "голос". Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Сотрудники патрульной полиции немедленно прибыли на вызов по 102 после того как звонивший сообщил, что какой-то ненормальный нападает на улице с ножом на людей. Они немедленно приступили к осмотру близлежащих улиц и задержали человека с окровавленным ножом в тот момент, когда он пытался зарезать женщину с малолетним детьми”, — написал Геращенко.

Он сообщил, что нападавшим оказался 29 летний житель Кривого Рога — Тарас Усенко. “Факт убийств он не отрицал и прямо заявлял, то что он „пришел из ада“, то что „он Бог“, что некий „голос“ приказал ему убить 15 человек”, — добавил замминистра.

“Убийца, по словам его родных ездил на заработки в Чехию. Год назад он вернулся оттуда другим человеком. Стал говорить про каких-то демонов. Но вел себя не агрессивно”, — добавил Геращенко.

“Во время проведения неотложного обыска в комнате где проживал убийца на стенах были обнаружены странные мистические символы и концентрические рисунки”, — добавил заместитель главы МВД, и отметил, что эксперты в психиатрии попытаются дать им оценку.

“К сожалению, наука пока не нашла способа определить заранее, как и почему человек становится психически нормальным и в какой именно момент он становится смертельно опасным для окружающих настолько, что его нужно держать под замком предоставляя психиатрической помощи”, — сообщил Геращенко.

По его словам, полиция будет проводить детальное Следствие для определения круга общения подозреваемого в двойном убийстве и ранении 8 человек. Это нужно для понимания — “не было ли эта трагедия вдохновлена кем то другим. Не было ли здесь факта внушения, подстрекательства. Но пока, нам только остается сожалеть о трагедии, сочувствовать родными и близкими”, резюмировал Геращенко.

Напомним, сегодня вечером в Кривом Роге на Днепропетровщине, мужчина с ножом начал нападать на людей, в результате есть погибшие и множество раненых. После нападения Президент Владимир Зеленский назвал это нападение мужчины в Кривом Роге — “абсолютным терроризмом” .

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