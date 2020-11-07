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Зеленський назвав тероризмом різанину у Кривому Розі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський назвав напад чоловіка з ножем на перехожих у Кривому Розі - абсолютним тероризмом. Про це він написав у своїй заяві, яку поширив у Telegram-каналі, передає УНН.

“Украй жахливі новини з мого рідного Кривого Рогу. Невимовний біль, смуток, відчай, страждання. Двоє вбитих, є поранені, серед них — дитина. Це ж хроніка одного мирного дня в одному мирному місті. Світ точно божеволіє! Щодень — новини про подібні безумства. До цього точно ніколи не можна звикнути, але, на жаль, у будь-якій країні є покидьки, які можуть просто взяти й забрати життя звичайних людей у вихідний день на вулиці міста. З будь-яких абстрактних причин принести трагедію відразу в багато родин. Ми маємо про це говорити відверто й маємо це зупинити”, — написав президент.

“Не сумніваюся, що сьогоднішні події у Кривому Розі є проявом абсолютного тероризму — за сенсом, за суттю, за наслідками, за жахом, який прийшов у наші домівки. Навіть якщо за Кримінальним кодексом цей конкретний злочин, який стався сьогодні, буде потрактований інакше. Але саме так — це тероризм, варварський спосіб залякати людей. Тому жодного виправдання й жодної поблажливості до виродків роду людського”, — додав Зеленський.

“Абсолютно зрозуміло, що силовики повинні зробити все для того, щоб вулиці наших міст стали безпечнішими. Превенція злочинів — ось це вважаю найголовнішим завданням для правоохоронців. Ми, суспільство, маємо чітко розуміти, хто й де може становити загрозу. Принаймні частина з таких негідників, які зненацька йдуть зі зброєю на людей на вулицях наших міст, точно якось демонстрували в попередньому житті, що можуть зробити подібне. Ми маємо про це знати”, — додав він.

“Безумовно, треба на таке реагувати жорстко й одразу, як з’являється хоча б найменша підозра, що можливий напад. Безумовно, сподіваюся на швидке розслідування та справедливий вирок цьому покидьку. Вірю, що саме так і буде. І щиро вдячний патрульним, які швидко, професійно, оперативно його затримали.

Мої найщиріші співчуття родинам загиблих земляків, і обов’язково бажаю швидкого одужання всім постраждалим”, — резюмував президент.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, чоловік з ножем почав нападати на людей, у результаті є загиблі та безліч поранених.

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