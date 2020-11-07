Зеленский назвал терроризмом резню в Кривом Роге

“Крайне ужасные новости из моего родного Кривого Рога. Невыразимая боль, грусть, отчаяние, страдание. Двое убитых, есть раненые, среди них — ребенок. Это хроника одного мирного дня в одном мирном городе. Мир точно сходит с ума! Ежедневно — новости о подобных безумиях. К этому точно никогда нельзя привыкнуть, но, к сожалению, в любой стране есть отбросы, которые могут просто взять и унести жизни обычных людей в выходной день на улицах города. По какой-либо абстрактной причине принести трагедии сразу во многие семьи. Мы должны об этом говорить откровенно и должны это остановить”, — написал президент.

“Не сомневаюсь, что сегодняшние события в Кривом Роге является проявлением абсолютного терроризма — по смыслу, по сути, по результатам, по ужасу, который пришел в наши дома. Даже если по Уголовному кодексу этот конкретное преступление, которое произошло сегодня, будет расценен иначе. Но именно так — это терроризм, варварский способ запугать людей. Поэтому никакого оправдания и никакого снисхождения к уродам рода человеческого”, — добавил Зеленский.

“Совершенно ясно, что силовики должны сделать все для того, чтобы улицы наших городов стали более безопасными. Превенция преступлений — вот это считаю главной задачей для правоохранителей. Мы, общество, должны четко понимать, кто и где может представлять угрозу. По крайней мере часть из таких негодяев, которые неожиданно идут с оружием на людей на улицах наших городов, точно то демонстрировали в предыдущей жизни, которые могут сделать подобное. Мы должны об этом знать”, — добавил он.

“Безусловно, надо на такое реагировать жестко и сразу, как появляется хотя бы малейшее подозрение, что возможное нападение. Безусловно, надеюсь на скорое расследование и справедливый приговор этом подонку. Верю, что именно так и будет. И искренне благодарен патрульным, которые быстро, профессионально, оперативно его задержали.

Мои искренние соболезнования семьям погибших земляков, и обязательно желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим”, — резюмировал президент.

Напомним, сегодня вечером в Кривом Роге на Днепропетровщине, мужчина с ножом начал нападать на людей, в результате есть погибшие и множество раненых.