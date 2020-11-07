У Кривому Розі чоловік влаштував різанину на вулиці: щонайменше 2 загиблих, серед поранених є дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Кривому Розі Дніпропетровської області сьогодні ввечері чоловік з ножем почав нападати на людей, у результаті є загиблі та безліч поранених, пише УНН з посиланням на повідомлення Патрульної поліції України та першого заступника начальника Патрульної поліції Олексія Білошицького у Facebook.
“Трохи більше години тому нам надійшло повідомлення про подвійне вбивство. Невідомий чоловік ножем позбавив життя двох людей та ще п’ятьох поранив, зокрема й малолітню дитину. Патрульні відразу почали обстежувати прилеглу територію в пошуках злочинця. Менш ніж за 20 хвилин ми виявили чоловіка, який може бути причетним до вказаної події. Громадянина затримали”, — зазначив у повідомленні Білошицький.
Він також додав, що: “від ножа вбивці загинули двоє та ще... станом на зараз знайдено вже 8 поранених”.