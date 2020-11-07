В Кривом Роге мужчина устроил резню на улице: как минимум 2 погибших, среди раненых есть ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Кривом Роге Днепропетровской области сегодня вечером мужчина с ножом начал нападать на людей, в результате есть погибшие и множество раненых, пишет УНН со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Украины и первого заместителя начальника патрульной полиции Алексея Билошицкого в Facebook.
“Чуть больше часа назад нам поступило сообщение о двойном убийстве. Неизвестный мужчина ножом лишил жизни двух человек и еще пятерых ранил, в том числе малолетнего ребенка. Патрульные сразу начали обследовать прилегающую территорию в поисках преступника. Менее чем за 20 минут мы обнаружили мужчину, который может быть причастен к указанному событию. Гражданина задержали”, — отметил в сообщении Билошицкий.
Он также добавил, что: “от ножа убийцы погибли двое и еще... по состоянию на сейчас найдено уже 8 раненых”.