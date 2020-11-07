В Кривом Роге мужчина устроил резню на улице: как минимум 2 погибших, среди раненых есть ребенок

“Чуть больше часа назад нам поступило сообщение о двойном убийстве. Неизвестный мужчина ножом лишил жизни двух человек и еще пятерых ранил, в том числе малолетнего ребенка. Патрульные сразу начали обследовать прилегающую территорию в поисках преступника. Менее чем за 20 минут мы обнаружили мужчину, который может быть причастен к указанному событию. Гражданина задержали”, — отметил в сообщении Билошицкий.

Он также добавил, что: “от ножа убийцы погибли двое и еще... по состоянию на сейчас найдено уже 8 раненых”.