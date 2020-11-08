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У МВС розповіли подробиці про нападника з ножем у Кривому Розі: хотів вбити 15 осіб

У МВС розповіли подробиці про нападника з ножем у Кривому Розі: хотів вбити 15 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Нападником з ножем, що вбив двох осіб та поранив ще вісьмох у Кривому Розі, виявився 29-річний місцевий мешканець. Вбити людей йому наказав "голос". Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Співробітники патрульної поліції негайно прибули на виклик по 102 після того як той, що дзвонив повідомив, що якийсь ненормальний нападає на вулиці з ножем на людей. Вони негайно приступили до огляду прилеглих вулиць і затримали особу з закривавленим ножем в той момент коли він намагався зарізати жінку з малолітнім дітьми”, — написав Геращенко.

Він повідомив, що нападником виявився 29 річний житель Кривого Рогу — Тарас Усенко. “Факту вбивств він не заперечував і прямо заявляв, то що він „прийшов з пекла“, то що „він Бог“, що якийсь „голос“ наказав йому вбити 15 осіб”, — додав заступник міністра.

“Вбивця, зі слів його рідних їздив на заробітки в Чехію. Рік тому він повернувся звідти іншою людиною. Став говорити про якісь демонів. Але поводився неагресивно”, — додав Геращенко.

“Під час проведення невідкладного обшуку в кімнаті де проживав вбивця на стінах були виявлені дивні містичні символи і концентричні малюнки”, — додав заступник очільника МВС, та зазначив, що експерти в психіатрії спробують надати їм оцінку.

“На жаль, наука поки не знайшла способу визначити заздалегідь, як і чому людина стає психічно нормальною і в який саме момент він стає смертельно небезпечним для оточуючих настільки, що його потрібно тримати під замком надаючи психіатричну допомогу”, — повідомив Геращенко.

За його словами, поліція буде проводити детальне Слідство для визначення кола спілкування підозрюваного в подвійному вбивстві і пораненні 8 осіб. Це потрібно для розуміння — “чи не було ця трагедія натхненна ким то іншим. Чи не було тут факту навіювання, підбурювання. Але поки що, нам лише залишається шкодувати про трагедію, співчувати рідними і близькими”, резюмував Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, чоловік з ножем почав нападати на людей, у результаті є загиблі та безліч поранених. Після нападу Президент Володимир Зеленський назвав цей напад чоловіка у Кривому Розі — “абсолютним тероризмом”.

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