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В МВД назвали основные угрозы во время выборов в Раду

Киев • УНН

 • 8538 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Советник министра внутренних дел Иван Варченко назвал основные вызовы и угрозы, которые Министерство внутренних дел видит в избирательной кампании на внеочередных парламентских выборах. Об этом он сообщил во время совещания с правоохранителями Одесской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

В МВД назвали основные угрозы во время выборов в Раду

Так, среди основных вызовов и угроз МВД выделяет подкуп избирателей, выдвижение двойников, попытки препятствования встречам с избирателями, "войну компроматов", использование административного ресурса и фальсификации в день выборов.

Вместе с тем, Варченко подчеркнул, что правоохранительные органы научились противодействовать подобным вызовам во время президентских выборов и готовы к их преодолению в нынешней кампании.

"Мы заинтересованы, чтобы было меньше нарушений, мы готовы реагировать на все обращения. Также мы гарантируем, что не будет ни одного гражданина, обращение которого по поводу избирательного процесса останется без реагирования. В то же время и члены окружных и участковых избирательных комиссий, как участники избирательного процесса, должны быть объективными и беспристрастными и соблюдать принцип политической нейтральности", - подчеркнул советник министра.

Также Варченко отметил, что правоохранительные органы не ограничиваются только обеспечением законности избирательного процесса, но и продолжают свою повседневную работу.

Руководитель одесской полиции Олег Бех, в свою очередь, сообщил, что, по предварительным подсчетам, в регионе безопасность и правопорядок во время внеочередных выборов народных депутатов Украины будут обеспечивать около 3500 полицейских. С начала предвыборной кампании в полицию уже поступило 39 сообщений о вероятных нарушениях законодательства. Сейчас по каждому из них проводится проверка и будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, МВД планирует привлечь к охране общественного порядка во время досрочных парламентских выборов 21 июля около 135 тысяч правоохранителей.

Добавим, что за выборы с 15 июля полицию переведут на усиленный режим.

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