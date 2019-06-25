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У МВС назвали основні загрози під час виборів до Ради

Київ • УНН

 • 8538 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко назвав основні виклики та загрози, які Міністерство внутрішніх справ вбачає у виборчій кампанії на позачергових парламентських виборах. Про це він повідомив під час наради із правоохоронцями Одещини, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.

У МВС назвали основні загрози під час виборів до Ради

Так, серед основних викликів і загроз МВС виділяє підкуп виборців, висунення двійників, спроби перешкоджання зустрічам з виборцями, "війну компроматів", використання адміністративного ресурсу та фальсифікацію у день виборів.

Разом із тим, Варченко підкреслив, що правоохоронні органи навчилися протидіяти подібним викликам під час президентських виборів та готові до їх подолання у нинішній кампанії.

"Ми зацікавлені, щоб було менше порушень, ми готові реагувати на усі звернення. Також ми гарантуємо, що не буде жодного громадянина, звернення якого з приводу виборчого процесу залишиться без реагування. Водночас і члени окружних та дільничних виборчих комісій, як учасники виборчого процесу, мають бути об’єктивними і неупередженими та дотримуватися принципу політичної нейтральності", - наголосив радник міністра.

Також Варченко зазначив, що правоохоронні органи не обмежуються лише забезпеченням законності виборчого процесу, а й продовжують свою повсякденну роботу.

Керівник одеської поліції Олег Бех, у свою чергу, повідомив, що, за попередніми підрахунками, в регіоні безпеку та правопорядок під час позачергових виборів народних депутатів України забезпечуватимуть близько 3500 поліцейських. З початку передвиборчої кампанії до поліції вже надійшло 39 повідомлень про ймовірні порушення законодавства. Наразі за кожним із них проводиться перевірка та буде прийнято рішення відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, МВС планує залучити до охорони громадського порядку під час дострокових парламентських виборів 21 липня близько 135 тисяч правоохоронців

Додамо, що через вибори з 15 липня поліцію переведуть на посилений режим

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