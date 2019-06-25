У МВС назвали основні загрози під час виборів до Ради

КИЇВ. 25 червня. УНН. Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко назвав основні виклики та загрози, які Міністерство внутрішніх справ вбачає у виборчій кампанії на позачергових парламентських виборах. Про це він повідомив під час наради із правоохоронцями Одещини, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.