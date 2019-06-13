Поліцію через вибори переведуть на посилений режим з 15 липня

КИЇВ. 13 червня. УНН. Підрозділи Національної поліції з 15 по 28 липня нестимуть службу у посиленому режимі, що пов’язано із проведенням в державі позачергових виборів до Верховної Ради України. Лише поліцейських для забезпечення правопорядку планується залучити 70 тисяч. Про це повідомив голова Нацполіції України Сергій Князєв, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.