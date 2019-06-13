Поліцію через вибори переведуть на посилений режим з 15 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Підрозділи Національної поліції з 15 по 28 липня нестимуть службу у посиленому режимі, що пов’язано із проведенням в державі позачергових виборів до Верховної Ради України. Лише поліцейських для забезпечення правопорядку планується залучити 70 тисяч. Про це повідомив голова Нацполіції України Сергій Князєв, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.
З його слів, "починаючи з 15 по 28 липня особовий склад Нацполіції буде переведений на посилений варіант несення служби".
"Попередньо для забезпечення правопорядку нами планується залучити 70 тисяч поліцейських, а також курсанти та працівники вузів системи МВС", - повідомив Князєв.
Також поліцейські знову пройдуть навчання з представниками ОПОРА, крім того будуть проведенні трьохденні учбові збори в усіх областях.
В.о. командувача Нацгвардії Микола Балан зазначив, що для участі в несені служби під час охорони громадського порядку планується понад 13,5 тис. військовослужбовців.
Голова ДСНС Микола Чечоткін підкреслив, що особовий склад служби буде переведений на посилений варіант несення служби з 15 липня.
"На кожній виборчій дільниці будуть чергувати пожежні розрахунки, крім того на чергуванні будуть 7 повітряних суден. Буде підготовлено 80 піротехнічних розрахунків, а це 350 чоловік особового складу та 130 одиниць техніки. Всього в період виборів на чергуванні перебуватимуть 39 тис. чоловік особового складу та 2300 одиниць техніки", - сказав Чечоткін.
За його словами, буде запроваджено контроль за дотриманням пожежної безпеки на виборчих дільницях.
Перший заступник голови Держприкордонслужби Юрій Гресько наголосив, що ДПСУ розпочала підготовку до позачергових парламентських виборів.
"Серед пріоритетів якісний прикордонний контроль, пропуск спостерігачів та журналістів, які прибувають в Україну для висвітлення виборів. Особлива увага приділяється безпековій складовій: попередження в’їзду осіб категорії ризиків, недопущення переміщення зброї та засобів терору, а також уникнення провокацій на кордоні", - вказав він.
Нагадаємо, за час кампанії виборів до Ради зафіксовано 75 повідомлень щодо порушення виборчого законодавства.