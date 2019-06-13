Полицию из-за выборов переведут на усиленный режим с 15 июля

КИЕВ. 13 июня. УНН. Подразделения Национальной полиции с 15 по 28 июля будут нести службу в усиленном режиме, что связано с проведением в стране внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Только полицейских для обеспечения правопорядка планируется привлечь 70 тысяч. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.