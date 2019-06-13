Полицию из-за выборов переведут на усиленный режим с 15 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Подразделения Национальной полиции с 15 по 28 июля будут нести службу в усиленном режиме, что связано с проведением в стране внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Только полицейских для обеспечения правопорядка планируется привлечь 70 тысяч. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
По его словам, "начиная с 15 по 28 июля личный состав Нацполиции будет переведен на усиленный вариант несения службы".
"Предварительно для обеспечения правопорядка нами планируется привлечь 70 тысяч полицейских, а также курсанты и работники вузов системы МВД", - сообщил Князев.
Также полицейские снова пройдут обучение с представителями ОПОРА, кроме того будут проведены трехдневные учебные сборы во всех областях.
И.о. командующего Нацгвардии Николай Балан отметил, что для участия в несении службы во время охраны общественного порядка планируется более 13,5 тыс. военнослужащих.
Председатель ГСЧС Николай Чечеткин подчеркнул, что личный состав службы будет переведен на усиленный вариант несения службы с 15 июля.
"На каждом избирательном участке будут дежурить пожарные расчеты, кроме того на дежурстве будут 7 воздушных судов. Будет подготовлено 80 пиротехнических расчетов, а это 350 человек личного состава и 130 единиц техники. Всего в период выборов на дежурстве будут находиться 39 тыс. человек личного состава и 2300 единиц техники", - сказал Чечеткин.
По его словам, будет введен контроль за соблюдением пожарной безопасности на избирательных участках.
Первый зампредседателя Госпогранслужбы Юрий Гресько отметил, что ГПСУ начала подготовку к внеочередным парламентским выборам.
"Среди приоритетов качественный пограничный контроль, пропуск наблюдателей и журналистов, прибывающих в Украину для освещения выборов. Особое внимание уделяется составляющей относительно безопасности: предупреждение въезда лиц категории рисков, недопущение перемещения оружия и средств террора, а также избежать провокаций на границе", - указал он.
Напомним, за время кампании по выборам в Раду зафиксировано 75 сообщений о нарушении избирательного законодательства.