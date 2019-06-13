За час кампанії виборів до Ради зафіксовано 75 повідомлень щодо порушення виборчого законодавства

"За 20 днів кампанії нами зареєстровано 75 заяв та повідомлень про злочини та події, пов’язані з виборчим процесом. У переважній більшості ці повідомлення стосувалися можливих фактів підкупу виборців (30) та незаконної агітації (25)", – зазначив керівник Нацполіції Сергій Князєв.



Він уточнив, що найбільша кількість звернень надійшла до поліції Луганської (20), Дніпропетровської (10) та Одеської (7) областей, а також до поліції міста Києва – 15 повідомлень.



За цими заявами розпочато два кримінальних провадження за фактами підкупу виборців у Луганській області. Крім цього, поліцейські склали два адміністративні протоколи за фактами виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації з порушенням законодавства.



"За всіма фактами та повідомленням, які пов’язані з виборчим процесом, вимагаю проводити неупереджені та детальні перевірки, а також забезпечити чіткий контроль за розглядом даних матеріалів та прийняттям процесуальних рішень", – додав Князєв.



Нагадаємо, за даними МВС, станом на 11 червня, загалом, поліція розслідувла 19 проваджень про порушення виборчого законодавства.