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За час кампанії виборів до Ради зафіксовано 75 повідомлень щодо порушення виборчого законодавства

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. За час кампанії виборів до Верховної Ради України, яка почалася 24 травня, зафіксовано 75 повідомлень щодо порушення виборчого законодавства. Про це повідомили у Департаменті комунікації Нацполіції України, передає УНН.

За час кампанії виборів до Ради зафіксовано 75 повідомлень щодо порушення виборчого законодавства

"За 20 днів кампанії нами зареєстровано 75 заяв та повідомлень про злочини та події, пов’язані з виборчим процесом. У переважній більшості ці повідомлення стосувалися можливих фактів підкупу виборців (30) та незаконної агітації (25)", – зазначив керівник Нацполіції Сергій Князєв.

Він уточнив, що найбільша кількість звернень надійшла до поліції Луганської (20), Дніпропетровської (10) та Одеської (7) областей, а також до поліції міста Києва – 15 повідомлень.

За цими заявами розпочато два кримінальних провадження за фактами підкупу виборців у Луганській області. Крім цього, поліцейські склали два адміністративні протоколи за фактами виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації з порушенням законодавства.

"За всіма фактами та повідомленням, які пов’язані з виборчим процесом, вимагаю проводити неупереджені та детальні перевірки, а також забезпечити чіткий контроль за розглядом даних матеріалів та прийняттям процесуальних рішень", – додав Князєв.

Нагадаємо, за даними МВС, станом на 11 червня, загалом, поліція розслідувла 19 проваджень про порушення виборчого законодавства.

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