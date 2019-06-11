Поліція розслідує 19 проваджень про порушення виборчого законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. З початку передвиборчої кампанії перед виборами до Верховної Ради поліція розслідує 19 кримінальних проваджень щодо порушення виборчого законодавства. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МВС.
За минулу добу, 10 червня, до поліції надійшло чотири повідомлення щодо порушення виборчого законодавства – в Одеській, Луганській, Миколаївській областях та місті Києві.
У місті Києві за фактом порушення були зареєстровані відомості в ЄРДР за ч. 4 ст. 158 КК України (Незаконна передача іншій особі виборчого бюлетеня виборцем).
Крім того, у неділю, 9 червня, до поліції надійшло чотири повідомлення щодо порушень у виборчому процесі – в Одеській, Чернігівській, Вінницькій областях та місті Києві.
Загалом, з 24 травня, з початку кампанії, пов’язаної з виборами до Верховної Ради, до поліції надійшло 88 повідомлень про порушення виборчого законодавства, відкрито 19 кримінальних проваджень.
Також за фактом порушення виборчого законодавства в Херсонській області складено два адміністративних протоколи за статтею 212-13 частиною 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації без даних про тираж).
Нагадаємо, станом на 4 червня в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесли відомості про 12 порушень у виборчому процесі.