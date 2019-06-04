Поліція розслідує 12 випадків порушення виборчого законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Поліція станом на 4 червня відкрила 12 проваджень про порушення щодо виборів до Верховної Ради. Про це УНН повідомляє з посиланням дані МВС.
За минулу добу, 3 червня, до поліції надійшло три повідомлення щодо порушення виборчого законодавства – у Донецькій, Херсонській та Тернопільській областях.
Крім того, 1 червня до поліції надійшло одне повідомлення щодо порушень у виборчому процесі – у Луганській області.
Також за фактом порушення виборчого законодавства в Одеській області 31 травня поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем).
Загалом, з 24 травня, з початку кампанії, пов’язаної з виборами до Верховної Ради, до поліції надійшло 32 повідомлення про порушення виборчого законодавства, відкрито 12 кримінальних проваджень.
Нагадаємо, станом на 31 травня в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесли відомості про 11 порушень у виборчому процесі.