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Полиция расследует 12 случаев нарушения избирательного законодательства

Полиция расследует 12 случаев нарушения избирательного законодательства

Киев  •  УНН

 • 10569 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Полиция состоянию на 4 июня открыла 12 производств о возбуждении в отношении выборов в Верховную Раду. Об этом УНН сообщает со ссылкой данные МВД.

За минувшие сутки, 3 июня, в полицию поступило три сообщения о нарушении избирательного законодательства - в Донецкой, Херсонской и Тернопольской областях.

Кроме того, 1 июня в полицию поступило одно сообщение о нарушениях в избирательном процессе - в Луганской области.

Также по факту нарушения избирательного законодательства в Одесской области 31 мая полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением).

В общем, с 24 мая, с начала кампании, связанной с выборами в Верховную Раду, в полицию поступило 32 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, открыто 12 уголовных производств.

Напомним, по состоянию на 31 мая в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о 11 нарушений в избирательном процессе.

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