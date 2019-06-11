Полиция расследует 19 производств о нарушении избирательного законодательства
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. С начала предвыборной кампании перед выборами в Верховную Раду полиция расследует 19 уголовных производств о нарушении избирательного законодательства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные МВД.
За прошедшие сутки, 10 июня, в полицию поступило четыре сообщения о нарушении избирательного законодательства - в Одесской, Луганской, Николаевской областях и городе Киеве.
В Киеве по факту нарушения были зарегистрированы сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 158 УК Украины (Незаконная передача другому лицу избирательного бюллетеня избирателем).
Кроме того, в воскресенье, 9 июня, в полицию поступило четыре сообщения о нарушениях в избирательном процессе - в Одесской, Черниговской, Винницкой областях и городе Киеве.
В общем, с 24 мая, с начала кампании, связанной с выборами в Верховную Раду, в полицию поступило 88 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, открыто 19 уголовных производств.
Также по факту нарушения избирательного законодательства в Херсонской области составлено два административных протокола по статье 212-13 части 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации без данных о тираже).
Напомним, по состоянию на 4 июня в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о 12 нарушениях в избирательном процессе.