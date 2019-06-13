Забезпечувати порядок на виборах будуть близько 135 тис. правоохоронців - МВС

КИЇВ. 13 червня. УНН. Міністерство внутрішніх справ планує залучити до охорони громадського порядку під час дострокових виборів 21 липня буде близько 135 тисяч правоохоронців. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.