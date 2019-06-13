Забезпечувати порядок на виборах будуть близько 135 тис. правоохоронців - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Міністерство внутрішніх справ планує залучити до охорони громадського порядку під час дострокових виборів 21 липня буде близько 135 тисяч правоохоронців. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Загалом буде приблизно 135 тисяч правоохоронців – мається на увазі всіх – і поліція, і прикордонники, і ДСНС, і Нацгвардія. Тобто всі будуть чергувати. Якщо говорити про поліцію, то десь 70 тисяч – 73-75 тис.", - зазначив Стойко.
За його словами, наразі йдуть розрахунки необхідної кількості правоохоронців. Також для охорони громадського порядку під час виборів планують залучати курсантів вузів. У разі необхідності, правоохоронців будуть перенаправляти з однієї області до іншої.
При цьому він додав, що зокрема також, попередньо, планують залучити 13,5 тис. бійців Нацгвардії, 39 тисяч – працівників ДСНС.
Нагадаємо, підрозділи Національної поліції з 15 по 28 липня нестимуть службу у посиленому режимі, що пов’язано із проведенням в державі позачергових виборів до Верховної Ради України. Лише поліцейських для забезпечення правопорядку планується залучити 70 тисяч.