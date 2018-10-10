В Минздраве заявили, что пострадавших от взрывов боеприпасов в Черниговской области нет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Пострадавших и раненых из-за взрывов боеприпасов в Черниговоской области нет. Об этом перед заседанием правительства сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, передает УНН.
"Пострадавших и раненых нет", - сказал он.
Также Ковтонюк заверил, что информация о повреждении больницы в результате взрывов под Ичней не соответствует действительности.
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Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.