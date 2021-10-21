В Минздраве разрабатывают спецсправки для людей, которым нельзя прививаться от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Министерство здравоохранения работает над созданием специальных справок для людей, которым по тем или иным причинам нельзя прививаться от COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает УНН.
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"Мы сталкиваемся с тем, что определенное количество людей имеют абсолютные противопоказания к проведению вакцинации, это также является актуальной темой, поэтому сейчас разрабатывается несколько документов", - заявил Кузин.
Детали
Так, по словам главного санитарного врача, в одном документе Минздрав хочет свести все имеющиеся медицинские противопоказания для проведения вакцинации.
Сейчас часть из них содержится в приказах ведомства, часть - в инструкции к использованию вакцины. На сегодня они сводятся в один документ, на этой неделе он будет обнародован, отметил Кузин.
"Будет также разработана отдельная форма справки, так называемое медицинское заключение о наличии медицинских противопоказаний, для того чтобы те люди, которые имеют медицинские состояния, при которых они не могут вакцинироваться, имели возможность получить такой вывод и в том числе пользоваться теми же услугами, которые у нас есть - и по перевозке, и по карантинным ограничениям", - пояснил замминистра.
Добавим
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что справку о медицинских противопоказаниях, которые делают невозможным прививки от COVID-19, учителям будет предоставлять семейный врач.
Министерство здравоохранения Украины ранее ввело перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 и планирует его расширить.