У МОЗ розробляють спецдовідки для людей, яким не можна вакцинуватись від COVID-19

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“Ми стикаємось із тим, що певна кількість людей мають абсолютні протипокази до проведення вакцинації, це також є актуальною темою, тому зараз розробляється декілька документів”, — заявив Кузін.

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Так, за словами головного санлікаря, в одному документі МОЗ хоче звести усі наявні медичні протипокази для проведення вакцинації.

Наразі частина з них міститься у наказах відомства, частина — в інструкції до використання вакцини. На сьогодні вони зводяться в один документ, цього тижня він буде оприлюднений, зазначив Кузін.

“Буде також розроблена окрема форма довідки, так званий медичний висновок, про наявність медичних протипоказів, для того щоб ті люди, які мають медичні стани, при яких вони не можуть вакцинуватись, мали змогу отримати такий висновок і у тому числі користуватись тими самими послугами, які у нас є — і по перевезенню, і по карантинним обмеженням”, — пояснив заступник міністра.

Додамо

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що довідку про медичні протипоказання, які унеможливлюють щеплення від COVID-19, учителям надаватиме сімейний лікар.



Міністерство охорони здоров’я України раніше запровадило перелік професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19 і планує його розширити.