МОЗ: цього тижня можуть оприлюднити перелік протипоказань до вакцинації від COVID-19

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“Зараз завершуються опрацювання повного переліку абсолютних, або постійних, або тимчасових протипоказів до вакцинації. Сподіваємося, що на цьому тижні цей перелік вже буде офіційно оприлюднено. Він не буде затверджуватися саме постановою Кабінету міністрів України, це буде роз’яснення. Також буде рекомендовано формат довідки для видачі. Тому я думаю, що на цьому тижні таке роз’яснення вже може з’явитися”, — розповів Кузін.

Деталі

Професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця Сергій Дубров додав, що протипоказань до вакцинації абсолютно небагато.

“Це виражена імуносупресія, або анафілактичний шок на першу дозу, тобто таких людей менше 1%”, — сказав Дубров.

Що було раніше

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що довідку про медичні протипоказання, які унеможливлюють щеплення від COVID-19, учителям надаватиме сімейний лікар.



Міністерство охорони здоров’я України раніше запровадило перелік професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19 і планує його розширити.



