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Минздрав: на этой неделе могут обнародовать перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Минздрав: на этой неделе могут обнародовать перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 39104 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Украине на этой неделе могут обнародовать перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Сейчас завершаются обработки полного перечня абсолютных, или постоянных, или временных противопоказаний к вакцинации. Надеемся, что на этой неделе этот перечень уже будет официально обнародован. Он не будет утверждаться именно постановлением Кабинета министров Украины, это будет разъяснение. Также будет рекомендован формат справки для выдачи. Поэтому я думаю, что на этой неделе такое разъяснение уже может появиться", - рассказал Кузин.

Детали

Профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца Сергей Дубров добавил, что противопоказаний к вакцинации абсолютно немного.

"Это выраженная иммуносупрессия, или анафилактический шок на первую дозу, то есть таких людей меньше 1%", - сказал Дубров.

Что было ранее

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что справку о медицинских противопоказаниях, которые делают невозможным вакцинацию от COVID-19, учителям будет предоставлять семейный врач.

Министерство здравоохранения Украины ранее ввело перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 и планирует его расширить.

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