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В Минздраве рассказали о возможных реакциях на вакцину против COVID-19

В Минздраве рассказали о возможных реакциях на вакцину против COVID-19

Киев  •  УНН

 • 20631 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Среди возможных реакций организма человека на вакцину от коронавируса - утомляемость, головная боль, озноб. Такую информацию обнародовал Минздрав, пишет УНН.

Детали

"Вакцинация от Covid-19 поможет вам выработать иммунитет к вирусу. После введения вакцины организм определенным образом формирует иммунный ответ, который защитит от тяжелого течения и осложнений от болезни. Возможны следующие реакции: покраснение, боль, отек в месте инъекции; лихорадка или озноб; головная боль, боль в мышцах или суставах", - говорится в сообщении.

Детали

Уточняется, что также среди возможных реакций организма человека на эту вакцину - увеличение лимфатических узлов тошнота утомляемость; бессонница.

Отмечается, что эти реакции являются нормальными и проходят через несколько дней после вакцинации. Минздрав советует гражданам в случае появления дискомфорта после вакцинации обращаться к своему семейному врачу или терапевту за рекомендациями.

Напомним, на 13 февраля, в Украине прививки от COVID-19 получили уже более 47 500 человек.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузки первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.

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