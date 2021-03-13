В Минздраве рассказали о возможных реакциях на вакцину против COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Среди возможных реакций организма человека на вакцину от коронавируса - утомляемость, головная боль, озноб. Такую информацию обнародовал Минздрав, пишет УНН.
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"Вакцинация от Covid-19 поможет вам выработать иммунитет к вирусу. После введения вакцины организм определенным образом формирует иммунный ответ, который защитит от тяжелого течения и осложнений от болезни. Возможны следующие реакции: покраснение, боль, отек в месте инъекции; лихорадка или озноб; головная боль, боль в мышцах или суставах", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что также среди возможных реакций организма человека на эту вакцину - увеличение лимфатических узлов тошнота утомляемость; бессонница.
Отмечается, что эти реакции являются нормальными и проходят через несколько дней после вакцинации. Минздрав советует гражданам в случае появления дискомфорта после вакцинации обращаться к своему семейному врачу или терапевту за рекомендациями.
Напомним, на 13 февраля, в Украине прививки от COVID-19 получили уже более 47 500 человек.
Дополнение
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузки первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.