У МОЗ розповіли про можливі реакції на вакцину проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Серед можливих реакцій організму людини на вакцину від коронавірусу - втомлюваність, головний біль, озноб. Таку інформацію оприлюднило МОЗ, пише УНН.
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“Вакцинація від Covid-19 допоможе вам виробити імунітет до вірусу. Після введення вакцини організм певним чином формує імунну відповідь, яка захистить від важкого перебігу та ускладнень від хвороби. Можливі наступні реакції: почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції; лихоманка чи озноб; головний біль, біль у м'язах чи суглобах”, - йдеться у повідомленні.
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Уточнюється, що також серед можливих реакцій організму людини на цю вакцину - збільшення лімфатичних вузлів; нудота; втомлюваність; безсоння.
Зазначається, що ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації. МОЗ радить громадянам у разі появи дискомфорту після вакцинації звертатися до свого сімейного лікаря чи терапевта за рекомендаціями.
Нагадаємо, станом на 13 лютого, в Україні щеплення від COVID-19 отримали вже понад 47,5 тисяч людей.
Доповнення
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.