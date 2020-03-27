В Минздраве рассказали, люди какого возраста болеют COVID-19 в Украине чаще всего
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украине 38% больных COVID-19 - в возрасте от 30 до 49 лет. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Если мы посмотрим по возрастной разбивке, то среди заболевших людей на коронавирусную болезнь - больше всего у нас болеют люди от 30 до 49 лет - почти 38% от всех заболевших. От 18 до 29 лет - 17% заболевших, 50-65 возрастная группа - 30% заболевших, и 65+ - 6% заболевших. То есть, мы видим, что среди всех, кто болеет, возрастной группы от 18 до 49 лет - это почти 50%", - сказал Ляшко.
Он отметил, что это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа прислушивается к советам Министерства здравоохранения, правительства, выполняет карантинные мероприятия и ограничивает свою мобильность.
"Люди от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, нависшей над всем миром, в том числе - над Украиной", - добавил Виктор Ляшко.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 218 случаев COVID-19.