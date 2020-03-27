У МОЗ розповіли, люди якого віку хворіють на COVID-19 в Україні найчастіше
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Україні 38% хворих COVID-19 - віком від 30 до 49 років. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Якщо ми подивимся за віковою розбивкою, то серед захворівших людей на коронавірусну хворобу - найбільше в нас хворіють люди від 30 до 49 років - майже 38% від усіх захворівших. Від 18 до 29 років - 17% захворівших, 50-65 вікова група - 30% захворівших, і 65+ - 6% захворівших. Тобто, ми бачимо, що серед усіх, хто хворіє, вікової групи від 18 до 49 років - це майже 50%", - сказав Віктор Ляшко.
Він зазначив, що це свідчить про те, що старша вікова група прислуховується до порад Міністерства охорони здоров’я, уряду, виконує карантинні заходи і обмежує свою мобільність.
"Люди від 18 до 49 років ще зневажливо ставляться до загрозливої ситуації, яка нависла над всім світом, в тому числі - Україною", - додав Віктор Ляшко.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 218 випадків COVID-19.