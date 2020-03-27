В Минздраве раздумывают над открытием части продуктовых рынков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Часть продуктовых рынков может быть открыта, чтобы обеспечивать людей пищевыми продуктами. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас мы также отрабатываем вопрос продуктовых рынков. И если рынки будут придерживаться санитарных норм, а также противоэпидемических мероприятий - часть из них сможет работать. Часть, опять же, будет закрыта, поскольку большое скопление людей одновременно возле продуктового лотка (и т.п.) - может приводить к вопросам инфицирования именно людей, которые находятся на этом рынке. В то же время, мы понимаем вопрос обеспеченности пищевыми продуктами, пищевой безопасности", - сказал Ляшко.
Он добавил, что это взвешенное решение и сегодня во время заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации они его будут рассматривать и будет выдано отдельное распоряжение или постановление главного государственного санитарного врача о том, какие именно продуктовые рынки не должны функционировать во время карантина.
Напомним, в Киевской области запретили пользоваться рынками и спортивными площадками.