У МОЗ роздумують над відкриттям частини продуктових ринків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Частина продуктових ринків може бути відкрита, щоб забезпечувати людей харчовими продуктами. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Наразі ми також відпрацьовуємо питання продуктових ринків. І якщо ринки будуть дотримуватися санітарних норм, а також протиепідемічних заходів - частина з них зможе працювати. Частина, знову ж таки, буде закрита, оскільки велике скупчення людей одночасно біля продуктового лотка (і тому подібне) - може призводити до питань інфікування саме людей, які перебувають на цьому ринку. В той же час, ми розуміємо питання забезпеченості харчовими продуктами, харчової безпеки", - сказав Віктор Ляшко.
Він додав, що це виважене рішення і сьогодні під час засідання штабу по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації вони його будуть розглядати і буде видане окреме розпорядження або постанова головного державного санітарного лікаря про те, які саме продуктові ринки не повинні функціонувати під час карантину.
Нагадаємо, на Київщині заборонили користуватися ринками і спортивними майданчиками.