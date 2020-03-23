На Київщині заборонили користуватися ринками та спортивними майданчиками
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На Київщині введена заборона на користування ринками, спортивними та дитячими майданчиками на період карантину. Про це під час брифінгу заявив Василь Володін, тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської ОДА, передає кореспондент УНН.
"Введена заборона користування дитячими та спортивними майданчиками у парках, скверах та прибудинкових територіях. Також введена заборона роботи ринків та об’єктів торгівлі, розташованих на їх територіях. Наявність споживачів у торгівельному приміщенні має бути в кількості не більше однієї особи на 10 квадратних метрів", - зазначив він.
Як раніше повідомляв УНН, у ВООЗ заявили, що карантину недостатньо для боротьби з коронавірусом, треба приділити увагу громадському здоров'ю, щоб запобігти рецидиву.