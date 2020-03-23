В Киевской области запретили пользоваться рынками и спортивными площадками
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Киевской области введен запрет на пользование рынками, спортивными и детскими площадками на период карантина. Об этом во время брифинга заявил Василий Володин, временно исполняющий обязанности главы Киевской ОГА, передает корреспондент УНН.
"Введен запрет пользования детскими и спортивными площадками в парках, скверах и придомовых территориях. Также введен запрет работы рынков и объектов торговли, расположенных на их территориях. Наличие потребителей в торговом помещении должно быть в количестве не более одного человека на 10 квадратных метров", - отметил он.
Как ранее сообщал УНН, в ВОЗ заявили, что карантина недостаточно для борьбы с коронавирусом, надо уделить внимание общественному здоровью, чтобы избежать рецидива.