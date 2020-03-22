У ВООЗ заявили, що карантину недостатньо для боротьби з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Карантину недостатньо для боротьби з коронавірусом, треба приділити увагу громадському здоров'ю, щоб запобігти рецидиву. Про це повідомив представник ВООЗ Марк Раян, передає УНН із посиланням на Reuters.
"Країни не можуть просто закрити свої товариства, щоб перемогти вірус", - наголосив Раян.
За його словами, варто вжити заходів для громадського здоров'я, щоб згодом уникнути відродження вірусу.
"Нам дійсно потрібно зосередитися на тому, щоб знайти людей, які хворі і тих, хто має вірус, та ізолювати їх", - зазначив Раян.
Нагадаємо, за інформацією ВООЗ, кількість заражених коронавірусом у світі сягнула 209 839 осіб.