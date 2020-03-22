В ВОЗ заявили, что карантина недостаточно для борьбы с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Карантина недостаточно для борьбы с коронавирусом, надо уделить внимание общественному здоровью, чтобы избежать рецидива. Об этом сообщил представитель ВОЗ Марк Райан, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Страны не могут просто закрыть свои общества, чтобы победить вирус", - отметил Райан.
По его словам, следует принять меры для общественного здоровья, чтобы впоследствии избежать возрождения вируса.
"Нам действительно нужно сосредоточиться на том, чтобы найти людей, которые больны и тех, кто имеет вирус, и изолировать их", - отметил Райан.
Напомним, по информации ВОЗ, количество зараженных коронавирусом в мире достигло 209 839 человек.